La cartelera cinematográfica de esta semana incorpora dos estrenos con propuestas diferentes.

«Hechizo» presenta una historia animada sobre Billy, una adolescente que descubre que tiene poderes mágicos.

Por su parte, «Ramayana, el nacimiento de una leyenda» adapta el poema épico de la India y cuenta la historia del príncipe Rama. Ambas producciones llegan a los cines esta semana.

En «Hechizo», Billy nunca se sintió parte de su entorno. Sin embargo, el descubrimiento de sus poderes la lleva a Hexe, un reino habitado por brujas y criaturas extraordinarias.

La película está dirigida a toda la familia y combina elementos de los clásicos relatos de fantasía.

En tanto, «Ramayana» narra la historia del príncipe Rama, cuyo destino está marcado por el sacrificio y la justicia.

Su vida cambia cuando Ravana, un rey inmortal consumido por la ambición, secuestra a su esposa Sita.

El tráiler adelanta un enfrentamiento entre el bien y una fuerza maligna surgida del fuego.