Las estrellas de mar son animales que no tienen cerebro ni sangre como los seres humanos. En lugar de un cerebro central, cuentan con un sistema nervioso formado por un anillo alrededor de la boca.

Desde ahí se extienden nervios hacia cada uno de sus brazos. Esta estructura les permite coordinar sus movimientos y reaccionar ante distintos estímulos.

Gracias a este sistema, detectan alimentos y perciben la luz del entorno.

También poseen una sorprendente capacidad de regeneración. Algunas especies pueden recuperar los brazos perdidos e incluso regenerar gran parte de su cuerpo, siempre que conserven una porción del disco central.

Además, tienen pequeños pies tubulares que les permiten desplazarse, sujetarse a las superficies y capturar alimentos.

Así, sin necesidad de un cerebro, realizan actividades complejas para sobrevivir en el océano.