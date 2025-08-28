Tecnologías de información y comunicación, manufactura, sector agroindustrial y energías renovables son los cuatro pilares que se abordarán en el congreso de futuros que se llevará a cabo 25 y 26 de septiembre en la universidad centroamericana José Simeón Cañas en el cual se anticiparán a posibles escenarios y crear estrategias hacia la 2030, 2040 y 2050.

Para algunos expertos se tiene 15 retos globales: en desarrollo, medioambientales, científicos y en recursos.

Las universidades también se tendrá una participación, serán las encargadas elegir uno de los temas y proponer una innovación que den respuesta a los retos como las necesidades empresariales, de interrelación científica entre otros.

En el congreso serán más de 40 expertos internacionales que brindaran conferencias y se tendrá la ponencia de expertos nacionales.