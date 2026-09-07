Estragos por sequía meteorológica 

Hasta 27 días consecutivos dejó de llover en diferentes partes del territorio debido a la tercera sequia meteorológica que finalizó. La zona costera y occidental fueron algunas de las afectadas.

La sequía impactó zonas agrícolas como en el departamento de La Unión, donde los suelos quedaron áridos; incluso el lago de Suchitlán y el río Lempa redujeron sus niveles.

Este fenómeno también dejó incremento de temperaturas que fueron más perceptibles en la zona oriental, superando los 40 grados.

Para lo que resta de septiembre las lluvias continuaran en buena parte del territorio, aunque no tan fuertes como en años anteriores.

Napoleon Galdámez no descarta que una nueva sequia meteorológica pueda ocurrir en lo que falta del 2026, aunque esta seria leve con entre cinco y diez días sin llover.