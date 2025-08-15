La intensa lluvia registrada en las últimas horas provocaron varios estragos en Santa Ana Centro, entre inundaciones, y varios árboles caídos, la colonia IVU y La Floresta fueron de las más afectadas, lo cual incluso dejó una persona fallecida de acuerdo a los socorristas que atendieron las diferentes emergencias.

La caída de árboles y postes restringió el paso por varias horas en diferentes arterias, afectando a los automovilistas y peatones, mientras elementos de Protección Civil y socorristas apoyaban para retirar las ramas y despejar las calles.