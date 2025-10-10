Evacuaciones preventivas fueron ejecutadas en San Salvador Norte debido a las lluvias registradas a nivel nacional, las acciones se desarrollaron en los cantones Zacamil y Tetultepeque, así como en la hacienda del distrito de Guazapa, como medida de seguridad ante las condiciones climáticas en la zona.

Las intensas lluvias provocaron daños en una vivienda ubicada sobre la calle antigua que conduce hacia Guacotecti, Cabañas.

Personal de respuesta verificó la zona y confirmó que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales. Se recomendó a la familia afectada trasladarse a un lugar seguro para evitar mayores riesgos.

En Mercedes Umaña, Usulután, autoridades reportaron el desbordamiento del río San Simón en el sector de La Joya.

Mientras tanto en Alegría, Comandos de Salvamento brindó apoyo en las evacuaciones preventivas en el sector de La Pila.

Estas acciones se desarrollaron en coordinación con la comisión municipal de Protección Civil de El Salvador y con el respaldo de instituciones de primera respuesta, con el objetivo de proteger la vida y seguridad de la población.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a evacuar si se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad y a mantenerse atentos a la información oficial.