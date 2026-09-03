Estragos por lluvias

Calles inundadas, y árboles caídos fueron parte de los estragos que dejaron las lluvias registradas en las últimas horas en diferentes puntos del país.

Por ejemplo, en la avenida Los Diplomáticos y calle Cuscatancingo, fue uno de los sectores donde se reportó acumulación de agua, por lo que elementos de la alcaldía de San Salvador Centro retiraron la basura que se había acumulado en los tragantes.

En otros puntos de San Salvador también se registraron inundaciones, por lo que es importante no lanzar desechos a la calle ya que esto obstruye el paso del agua.