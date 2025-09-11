La intensa lluvia registrada en las ultima horas provocó la inundación de algunas calles, uno de los puntos afectados fue el kilómetro 4/2 de la carretera Troncal del norte en el sentido de San Salvador a Apopa, lo que hacía el paso más lento para los automovilistas y motociclistas.

Otro de los puntos donde se reportó acumulación de agua fue en el redondel de Unicentro Soyapango, estas situaciones ocurren por la acumulación de basura en los tragantes que impiden el paso del agua.

La tormenta también provocó que un árbol cayera sobre una vivienda en la colonia Ciudad Futura de Cuscatancingo, por lo que elementos de Protección Civil trabajaron para remover las ramas.

Mientras que en Jocoro, Morazán, otro árbol cedió por las fuertes ráfagas de viento, bloqueando el paso en ambos carriles en la carretera ruta militar, las ramas cayeron sobre un vehículo, pero la conductora resultó ilesa, solo se reportaron daños materiales.

Además, los equipos de primera respuesta se mantuvieron monitoreando la comunidad Darío González, San Salvador Centro, la cual en otras ocasiones se han reportado inundaciones tras las lluvias, por lo que también se realizaron labores de limpieza.