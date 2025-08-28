Varias personas quedaron atrapadas en sus viviendas y negocios tras la caída de un árbol de gran tamaño en la avenida España, en el centro de San Salvador. Las ramas del árbol también causaron daños a dos vehículos estacionados en la zona y bloquearon totalmente la vía. Socorristas evacuaron a las afectados y llevaron a cabo labores de remoción durante varias horas para despejar la arteria.

Y otro árbol de grandes dimensiones cedió sobre la calle Guadalupe en el distrito de Soyapango, causando la caída de un poste del tendido eléctrico en su paso. Como resultado, se generaron escombros que obstaculizaron el paso vehicular en la zona durante varias horas. Los habitantes del sector habían identificado previamente el riesgo que representaba este árbol, sin embargo, no se reportaron víctimas ni vehículos afectados.

Y en la colonia Buenos Aires en San Jacinto, un árbol cayó sobre una vivienda, elementos de Protección Civil trabajaron por varios minutos para retirar las ramas, en el percance no se reportan víctimas, únicamente los daños materiales.