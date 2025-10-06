Diez personas fueron evacuadas de su vivienda tras inundaciones por lluvia en el cantón Sirama del departamento de La Unión, los afectados fueron trasladados a la casa de familiares para resguardarse del peligro, el director de Protección Civil señaló que las personas que viven en estas zonas vulnerables, deben mantense alerta para prevenir emergencias, además de evacuar su hogar de manera preventiva.

El oriente del país ha sido la zona más afectada por las intensas lluvias que se han reportado, como en Usulután, en la carretera que conecta Alegría con Berlín, se reportó un derrumbe el cual impidió el paso vehicular, elementos trabajaron por varias horas para reestablecer la conectividad, además, otras removieron las ramas de un árbol caído en la colonia Zacamil en Mejicanos, en este hecho no se reportaron personas afectadas, únicamente la obstrucción del paso.

170 milímetros de lluvia acumulada se ha registrado en La Unión durante las últimas horas, siendo el sector con más impacto por las precipitaciones, mientras que datos del Ministerio de Medio Ambiente señalan que durante el año ya se han registrado 2,000 milímetros de lluvia acumulada, es decir un 92% de la prevista para el 2025.