Pocos minutos bastaron para que las lluvias ocasionaran estragos en gran parte de San Salvador y Santa Tecla, los primeros daños se registraron en los alrededores de la plaza Salvador del Mundo, ahí trabajadores del área de desechos sólidos de la alcaldía bajo la lluvia retiraban la basura que evita el flujo del agua por los tragantes.

El agua también ha invadió las calles de la Colonia Médica y Zona Rosa, aquí el agua alcanzo casi el nivel de la cintura de las personas. Lo mismo ocurrió en el sector del triángulo, colonia Santa Lucía, Ilopango, y en ciudad Merliot, específicamente en el sector del Boquerón y la colonia Jardines de la Sabana. En videos publicados en redes sociales se evidencio el daño que dejo en las calles e incluso se observa como un habitante arriesga su vida para evitar que las corrientes de agua se llevaran su vehículo.

Por otro lado habitantes de la comunidad el cacao 1, en Soyapango, han reportado el desbordamiento de un río cercano, ahí socorristas y elementos del VMT estuvieron alertas para evacuar a las familias de ser necesario.

Mientras que el bulevar de los Próceres se formo una cárcava debido a las intensas tormentas en el sector. De inmediato personal de protección civil restringió el paso vehicular en la zona.