Las tormentas registradas en las últimas horas dejaron estragos en diferentes puntos de la capital.

En la avenida Los Diplomáticos, cerca de una clínica en san jacinto, un árbol cayó sobre dos vehículos. El percance solo dejo daños materiales, ninguna persona resultó lesionada.

Los fuertes vientos también provocaron la caída de otros árboles en Soyapango. En la carretera de Oro, un árbol bloqueó por completo los dos carriles a la altura del puente San José. Mientras tanto, en la colonia Margaritas, Protección Civil tuvo que intervenir para retirar otro que obstaculizaba el paso vehicular.

En distintos sectores del barrio San Jacinto y también en San Miguelito, varias calles quedaron temporalmente bloqueadas por ramas y árboles de gran magnitud. Equipos de emergencia trabajaron con machetes y motosierras para despejar el camino. A pesar de todos estos incidentes, no se reportaron víctimas, solo daños materiales.