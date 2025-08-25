Equipos de primera respuesta se activaron en las últimas horas para atender emergencias causadas por lluvias, uno de los sectores afectados fue la 13 calle Oriente en cercanías del parque Centenario, donde un árbol cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la zona, además de cerrar el paso vehicular, Comandos de Salvamento trabajó por varios minutos para remover las ramas, solo se reportaron daños materiales.

Otro árbol, cayó sobre el bulevar Luis Poma en Antiguo Cuscatlán de La Libertad Este, el cual interfirió en el flujo vehicular de la zona, cuadrillas de Protección Civil trabajaron para remover las ramas y habilitar la zona.

Y de manera preventiva, elementos se desplegaron a distintos puntos como, la comunidad Darío González, la comunidad Maquilishuat, la 39 avenida Norte y bulevar Universitario en San Salvador, para realizar limpieza de tragantes y cuneta para prevenir inundaciones urbanas. Zonas que son de alto riesgo y que comúnmente registran este tipo de afectaciones, como paso recientemente de la comunidad Tutunichapa, lugar donde los elementos de Protección Civil se desplegaron para realizar monitoreo y mantenerse pendiente ante cualquier situación que se presentara riesgo.