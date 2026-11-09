Estos son los precios de referencia de los combustibles en el país

Los precios de referencia estarán vigentes del 10 al 23 de noviembre de 2026.

Los precios de referencia de los combustibles se mantendrán sin variaciones en El Salvador durante el período comprendido entre el 10 y el 23 de noviembre de 2026.

Así lo informó la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que detalló los valores correspondientes a la gasolina superior, regular y el diésel en las diferentes zonas del país.

En la zona central, el galón de gasolina superior costará $5.13, mientras que en las zonas occidental y oriental tendrá un precio de $5.14.

Por su parte, la gasolina regular se comercializará a $4.80 en la zona central y a $4.81 en las otras dos regiones. El diésel mantendrá su precio de $4.86 en todo el territorio nacional.