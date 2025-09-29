Cinco alimentos específicos protegen tus riñones y mejoran su función según recomendaciones nutricionales que destacan sus propiedades depurativas y antioxidantes.

El apio, que contiene más potasio que sodio en su composición mineral, favorece la filtración renal mientras los arándanos protegen tejidos de radicales libres.

La piña aporta bromelina para digestión proteica, y sandías con melones mantienen hidratación optimal mediante alto contenido acuoso que estimula producción urinaria en un enfoque dietético integral que preserva la salud renal mediante ingredientes accesibles y naturales.