La estimulación sensorial en bebés de 1 año es clave para su desarrollo, ya que ayuda a fortalecer la confianza antes de que aprendan a caminar.

Según especialistas, este proceso se trabaja con objetos de distintas texturas y juegos simples como agarrar o atrapar, los cuales promueven la exploración temprana.

Cuando se omite esta práctica, muchos niños muestran miedo al suelo o a pararse, lo que limita sus avances. Por ello, integrar estas experiencias en casa resulta fundamental para un crecimiento saludable.