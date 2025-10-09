Muchas mujeres deciden no tener hijos, y optan por la esterilización para no quedar embazadas, ya que este es un procedimiento quirúrgico en el que se bloquen o extirpan las trompas de Falopio, para impedir que el espermatozoide fertilice el óvulo.

La esterilización femenina se puede hacer de dos formas.

Los expertos aclaran que la esterilización no genera efectos secundarios y tampoco reduce la libido.

La esterilización femenina es permanente, por lo que debe estar segura de la decisión, ya que, si posteriormente quiere hacer una recanalización, es un proceso complejo y costoso.

El hombre también puede esterilizarse, y el procedimiento es más rápido.

La esterilización femenina es una decisión personal, pero debido enfermedades crónicas muchas veces puede ser recomendada por los médicos.

Recuerde que también hay otros métodos anticonceptivos por lo que puede optar.

La esterilización, puede evitar un embarazo, pero no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, por lo que recomiendan el uso de preservativos para evitar contagios.