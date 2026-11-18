La Academia de la Grabación anunció la lista de candidatos para la edición número sesenta y nueve de los premios Grammy, que llegará cargada de grandes figuras y sorpresas.

La cantante británica encabeza las nominaciones con once candidaturas y se convierte en una de las grandes protagonistas de esta edición.

La española Rosalía acumula nueve nominaciones gracias a su álbum Lux y a su colaboración Bergane junto a York y Yves Tomore.

También destacan Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers, con siete nominaciones cada una.

En las categorías principales compiten por grabación del año temas como The Fate of Ofelia, I Just Might, Bergane y Where is my Husband.

La ceremonia se celebrará el próximo siete de febrero de 2027 en Los Ángeles y regresará a la cadena ABC después de más de cinco décadas.