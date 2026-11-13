Estampados de cuadros: conoce los diseños que marcan tendencia en la moda

Los estampados de cuadros se mantienen como una alternativa versátil en el mundo de la moda. Su variedad de diseños, colores y tamaños permite incorporarlos en diferentes prendas y crear estilos que van desde los más clásicos hasta propuestas alternativas.

Uno de los diseños más conocidos es el tartán, caracterizado por líneas que se cruzan y forman cuadros de distintos tamaños y colores.

Este patrón, vinculado con la moda escocesa, aparece en faldas, pantalones, chaquetas y accesorios. Por otro lado, el príncipe de Gales destaca por sus pequeños patrones geométricos y su presencia en prendas de sastrería, ideales para conjuntos formales o casuales.

También destaca el estampado vichy, compuesto por pequeños cuadros que tradicionalmente combinan dos colores. Aunque conserva una estética vintage, actualmente aparece en vestidos, blusas y accesorios modernos.