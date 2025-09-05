Uno de los modus operandi de los estafadores digitales es involucrar a una tercera persona para que hurté a las víctimas utilizando su cuenta bancaria o su nombre, el abogado penalista Fernando Meneses dice que en El Salvador, en mucho de los casos de fraudes cibernéticos, muy pocas veces se detiene al autor principal.

Es por esto que señala que en El Salvador existen deficiencia de capacitación para la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, para atender de manera eficiente estos casos.

Pese al auge de los casos de estafas cibernética en El Salvador, la Fiscalía no cuenta con datos actualizados sobre este delito.