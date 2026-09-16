Entre un 30% y un 40% de las estafas que se registran, son estafas románticas, es decir, fraudes en los que una persona crea una relación amorosa falsa con la victima a través de las redes sociales para obtener dinero, información personal, acceso a cuentas u otros beneficios.

Muchas personas se han enamorado de un estafador romántico, y han terminado con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. Ya que cuando comete el delito, y tienen el dinero en su poder, desaparecen sin dejar rastro.

Un estafador del amor puede tener una relación falsa con múltiples victimas a la vez, con las que se comunica por diferentes plataformas digitales, emplean un tono emotivo para generar confianza con rapidez, crear una sensación de intimidad y manipular a las personas.

Y es que crear un perfil falso, solo lleva unos pocos minutos y con la facilitación de la inteligencia artificial, incrementa la dificultad de identificarlas si es real o no.

Los salvadoreños prefieren ser cautelosos para evitar caer en este tipo de estafas románticas.

Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de las estafas románticas, por lo que debe tener precaución con quien establece relaciones en internet, ya que los fraudes se cometen desde diversos países.