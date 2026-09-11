Estafas financieras aumentaron desde 2024 según evaluación de Interpol

Las estafas financieras se han convertido en uno de los delitos transnacionales de mayor crecimiento en el mundo, y una evaluación de Interpol revela que las facilitadas por inteligencia artificial pueden ser 4.5 veces más rentables que los métodos tradicionales.

El informe señala que desde 2024 las notificaciones y difusiones relacionadas con estafas aumentaron 54%, y que en ese periodo la organización apoyó más de 1,500 casos transnacionales que representaron pérdidas de 1,100 millones de dólares.

Los centros de estafa se han expandido por distintas regiones e involucran a cientos de miles de personas, muchas víctimas de trata obligadas a cometer estafas en internet. La extorsión sexual también asciende, integrada a estafas sentimentales y de inversión con guiones generados por IA.