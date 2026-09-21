Estafas en la compra de inmuebles

En los últimos meses han incrementado la compra venta de inmuebles en El Salvador, pero es necesario que, si usted busca adquirir una vivienda o un terreno, verifique bien la información y constate la legalidad de la propiedad para evitar caer en estafas, ya que pueden existir riesgos como la entrega de documentos falsificados o personas que intentan vender un inmueble que no les pertenece.

Además, también debe solicitar la solvencia municipal.

Para la prevención de los casos de estafa, el Centro Nacional de Registro cuenta con la oficina de seguridad registral, a la que usted puede acudir si sospecha que le han vendido sin su consentimiento un inmueble, o si le falsificaron su firma o documentación, pero eso no es todo, el CNR también cuenta con el aviso registral.

El año anterior, se registraron 151,567 compraventa en El Salvador.