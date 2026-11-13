Estafas a través de redes sociales

Recibir mensajes como este pondría ser una señal de una posible estafa. Solicitarle la ubicación de su vivienda o de su trabajo de manera consistente.

Dejarle llamadas perdidas o insistir en compartir datos personales se vuelve peligroso para los ciudadanos, realizar estas prácticas constituye un delito que podría llevarlo a la cárcel.

En muchos casos los atacantes utilizan números reales ingresando mediante sesiones vinculadas no autorizadas o vulnerabilidades de privacidad en su dispositivo, otros fingen conocerle haciéndole creer ser parte de encomendistas, algún familiar solicitando pagos inmediatos para resolver un supuesto imprevisto y otros envían links de dudosa procedencia que contienen virus para robarle datos personales.

Expertos aseguran que es importante reportar este tipo de casos de manera inmediata, abstenerse a compartir información o dinero sin cerciorarse de si las actividades son lícitas. Acercarse a interponer denuncias es clave para frenar este tipo de casos que cada vez se vuelven más recurrentes.