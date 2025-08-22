Una estructura delictiva que prometía lotificaciones a decenas de víctimas habría defraudado más de 46 millones de dólares, según las investigaciones.

El proceso contra los acusados avanzó a la etapa de instrucción, lo que permitirá reunir nuevas pruebas que confirmen la magnitud del fraude.

Los fiscales sostienen que los implicados diseñaron un esquema con contratos ficticios y falsas promesas de inversión, lo que generó graves pérdidas económicas y dejó a muchas familias sin respaldo legal para recuperar su dinero.