Estados Unidos endurece medidas por turismo migratorio

Estados Unidos endureció las medidas contra el llamado turismo de nacimiento, es decir, viajar con visa de turista con el propósito de dar a luz en ese país. La medida fue comunicada el 23 de septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio. Según un especialista migratorio, las mujeres que ingresen con este propósito podrían ser investigadas y enfrentar la revocación o negación de su visa de turista.

El especialista también recomendó a quienes ya tuvieron hijos en Estados Unidos conservar los comprobantes de pago de los servicios médicos, incluidos los gastos del parto, para poder demostrar que fueron pagados y que no representaron una carga pública para el estado. Según el especialista un nacimiento en Estados Unidos puede costar entre 25,000 y 50,000 dólares.

Las nuevas medidas también pueden alcanzar a operadores e intermediarios que organicen o faciliten viajes con este propósito, si existen elementos que los vinculen con fraude migratorio. Por ello, el especialista recomienda a los viajeros tener claro el propósito de su visita.