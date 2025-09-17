El Salvador forma parte de la lista de países de tránsito o productores de drogas ilícitas, en un nuevo listado divulgado por el departamento de estado estadounidense, en el texto también se señala a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela – .

El gobierno de Donald Trump aclaró que la inclusión en la lista no necesariamente refleja la cooperación o los esfuerzos antidrogas de cada gobierno, sino factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el paso o la producción de estupefacientes, pese a que algunos gobiernos implementen medidas sólidas de control y seguridad.

En el mismo comunicado, se advierte que el tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos, impulsado por el crimen organizado transnacional, “ha creado una emergencia nacional”, con un promedio de más de 200 muertes diarias por sobredosis en 2024.

“Más del 40% de los estadounidenses conocen a alguien que ha muerto por sobredosis de opioides”, advirtió el informe, que catalogó la crisis como la principal causa de muerte entre las edades de 18 y 44 años.

En una de las incautaciones más recientes por parte del gobierno salvadoreño en las últimas horas se incautaron 1.4 toneladas de cocaína a 900 millas náuticas de la bocana el cordoncillo, estero de jaltepeque, la paz. Los bultos, encontrados flotando en alta mar, están valorados en al menos 35 millones de dólares y no se reportan capturas.

En lo que va de 2025 El Salvador ha incautado más de 18 toneladas de distintas drogas, con un valor estimado de 449.2 millones de dólares.