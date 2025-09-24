La designación implica que el gobierno estadounidense continuará desmantelando a los cárteles de las drogas y las pandillas, dice el comunicado del departamento de Estado. Añade que el Barrio 18 es una de las estructuras criminales más grandes del hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La pandilla 18 está vinculada con asesinatos, sicariato y narcotráfico y junto a la facción revolucionaria y la pandilla MS, han cometido cientos de crímenes y desapariciones en El Salvador.