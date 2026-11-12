Estados Unidos deporta a 45 migrantes de distintas nacionalidades hacia México

Un grupo de 45 migrantes de distintas nacionalidades fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas mediante un procedimiento terrestre en la frontera entre ambos países.

Entre las personas expulsadas había 27 cubanos, ocho venezolanos, tres nicaragüenses, dos salvadoreños y una familia haitiana.

Algunos de los migrantes expresaron su inconformidad durante el procedimiento. Uno de ellos aseguró que llevaba más de ocho meses detenido pese a no haber cometido ningún delito, mientras que otros cuestionaron su traslado a un país al que afirmaron no pertenecer.

Las autoridades estadounidenses explicaron que estas entregas se realizan mediante acuerdos con México.