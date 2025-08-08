En un video publicado en x, bondi acusó a maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.

Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump estableció una recompensa de 15 millones por información que condujera al arresto de Maduro, después de que su departamento de justicia anunciara cargos de narcoterrorismo y otros delitos contra el presidente de Venezuela. El expresidente Joe Biden la aumentó a 25 millones antes de dejar el cargo a principios de este año.