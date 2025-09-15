Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo preliminar para que la aplicación TikTok pase a control estadounidense, anunció este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante el segundo día de negociaciones comerciales en Madrid.

El funcionario precisó que el pacto será ratificado en una llamada el viernes entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, aunque evitó adelantar detalles.

La plataforma, propiedad de la empresa china ByteDance, enfrenta presión en Washington tras una ley federal que exige su venta o prohibición por motivos de seguridad nacional.

