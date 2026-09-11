Estaciones del Sitramss son usadas por personas en situación de calle

Seis años después de que el Sitramss dejara de operar de forma regular, las antiguas estaciones de este sistema de transporte todavía se encuentran a lo largo de la alameda Juan Pablo II. Actualmente estos espacios son utilizados por personas en situación de calle los utilizan para pasar la noche, mientras que repartidores de servicio a domicilio aprovechan algunas de estas áreas para estacionar sus motocicletas.

Y es que el Sitramss fue creado como una alternativa para mejorar el transporte público y facilitar el traslado de los salvadoreños entre Soyapango y San Salvador el cual comenzó a funcionar en 2015 y sus buses recorrían el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, a través de un carril exclusivo.

El sistema contaba con estaciones para que los usuarios abordaran los buses sin tener que compartir este espacio con el resto del tráfico. Sin embargo, en 2019, la Sala de lo Constitucional determinó que el uso exclusivo de estos carriles y estaciones no se había autorizado de la forma que establece la ley.

A esto se sumó la suspensión del servicio durante la pandemia en 2020, y el Sitramss ya no volvió a operar de manera regular.

Desde entonces, las estaciones y parte de la infraestructura han permanecido en estos puntos, algunas se encuentran cerradas, otras son utilizadas de manera informal y, en determinados sectores, el espacio se ha convertido en una zona de paso o de estacionamiento.