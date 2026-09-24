Esquelas de tránsito superan los $15 millones

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, las multas de tránsito generaron para el estado cerca de 16 millones de dólares, en ese período se impusieron 139,748 esquelas, es decir 260,366 menos que las registradas un año antes, cuando se contabilizaron 400,114, esto representa una reducción del 65% en la cantidad de infracciones, sin embargo, la recaudación prácticamente se mantuvo, pasó de 15,767 dólares en el período 2024-2025, a 15 millones 986,910 dólares en el periodo de 2025-2026, según datos del informe de memoria de labores del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

El cambio está relacionado con el nuevo valor de las multas, tras las reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial aprobadas en diciembre de 2024, las multas leves pasaron de $11.43 a $50. Las graves, de $34.29 a $100 y las muy graves subieron de $57.14 a $150.

Y son precisamente las sanciones más altas las que concentraron la mayor parte de las esquelas, las muy graves sumaron 61,688 multas, es decir el 44.1% del total, las graves alcanzaron 56,557 equivalentes al 40.5% y las leves alcanzaron las 21,503 representando el 15.4% del total.

De ellas, los conductores particulares recibieron 111,104 esquelas, casi el 80% del total y el transporte de carga acumuló 22,243, y el transporte colectivo 6,401.

Mientas que los controles en carretera incluyeron 3,279 pruebas para detectar alcohol y 258 para detectar drogas, según el informe, estas acciones generaron el retiro de circulación de 2,273 conductores, aunque no se detalla cuántas de estas multas fueron impuestas a través del sistema de fotomultas.