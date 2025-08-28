La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, tomó la dolorosa decisión de trasladar al actor de 70 años fuera del hogar familiar debido al avance de su demencia frontotemporal, diagnosticada en febrero de 2023.

En una entrevista, explicó que la naturaleza degenerativa de la enfermedad requería adaptaciones que alteraban la vida de sus hijas, por lo que Willis ahora reside en una casa de una sola planta con un equipo de cuidados a tiempo completo.

Aseguró que la decisión, que calificó como la más difícil de su vida, fue tomada pensando en el bienestar de las menores y en el deseo expresado por el actor de que ellas vivieran en un entorno adaptado a sus necesidades.

Aunque Willis conserva su movilidad y goza de buena salud física, su capacidad de comunicación se reduce progresivamente, por lo que la familia se adapta a su nueva realidad mientras mantiene visitas frecuentes y rutinas compartidas.