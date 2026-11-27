Una vivienda de la colonia Montecristo 1, en San Marcos, llama la atención por su decoración navideña, que incluye decenas de luces, muñecos de nieve, un árbol y diferentes adornos alusivos a esta temporada.

Detrás de esta iniciativa está Juan Flores, un salvadoreño que lleva 35 años viviendo en Nueva York y que, desde hace dos años, regresa al país para celebrar la Navidad junto a su familia.

Para realizar la decoración de este año, Flores destinó aproximadamente $1,500 a la compra de luces que trajo desde Estados Unidos.

Según explicó su familia, los trabajos se extendieron durante aproximadamente dos semanas, con jornadas que comenzaban a las 8 de la mañana y podían prolongarse hasta las 8 o 10 de la noche.