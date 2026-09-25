Especialistas destacan que medicina natural es complementaria para tratar enfermedades

Cada vez son más las personas que ante padecimientos como la diabetes, gastritis, acidez o reflujo buscan tratar sus síntomas con diferentes métodos. Algunos optan por la medicina convencional, mientras que otros optan por la naturopatía y el uso de productos naturales.

Un especialista explicó que los médicos cuentan con algoritmos de procedimientos para cualquier patología, que incluyen primero el diagnóstico y luego el tratamiento según el área o sistema afectado, y señaló que no se puede decir que la medicina natural no sirva, porque siguen siendo complementarias. Otro profesional indicó que la homeopatía es la disciplina a través de la cual se tratan los diferentes padecimientos con los recursos naturales disponibles para hacer un manejo desde el lado biológico. Los especialistas destacaron la importancia de que el paciente conozca su diagnóstico, informe sobre todos los productos que utiliza y no suspenda un tratamiento prescrito sin supervisión profesional.