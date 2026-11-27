Entre un 44% y un 53% de los trabajadores en el mundo sufren de burnout o síndrome de desgaste profesional, un trastorno provocado por el estrés laboral excesivo que no fue gestionado con éxito.

La Organización Mundial de la Salud reconoce esta condición como un fenómeno ocupacional causado por sobrecarga laboral.

La OMS vincula el burnout con no desconectarse de las tareas de la oficina y con tratos desiguales entre colaboradores.

Quien lo padece puede sufrir complicaciones de salud que se vuelven crónicas si no recibe ayuda. Los especialistas señalan que un síndrome de dolor crónico puede derivar en problemas cardiovasculares, cerebrales e incluso psiquiátricos avanzados.

A nivel psicológico, el trastorno puede detectarse a partir de una desconexión mental laboral.