Anuncios pagados en redes sociales buscan reclutar a salvadoreños para combatir en Rusia, a cambio de 20,000 dólares y pagos mensuales de 3,000 dólares, quienes aceptan estas ofertas podrían ser utilizados como “carne de cañón”, advierte el general en condición de retiro de la Fuerza Armada, José Edgar Campos.

Los videos habrían sido generados con inteligencia artificial y muestran a personas que invitan a inscribirse o contactar a los supuestos reclutadores para obtener más información, incluso, utilizan expresiones comunes en el país para darle mayor credibilidad a la oferta, Campos asegura que conoce casos de personas que han aceptado este tipo de propuestas y cuyas experiencias no han terminado bien.

Por su parte, el abogado penalista Chicas explica que, por las condiciones en las que se presentan estas ofertas, podrían configurarse distintos delitos, entre ellos, trata de personas y estafa.

La población esta informada de esta situación, aseguran ser precavidos.

Estas ofertas no corresponden a procesos oficiales de reclutamiento ni, según los especialistas consultados, a acuerdos entre gobiernos, por ello, advierten que podrían tratarse de fraudes o de mecanismos para exponer a los interesados a situaciones de extremo peligro.