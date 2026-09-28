Especialistas advierten que ultraprocesados también influyen en la diabetes

Cerca del 12% de la población adulta en El Salvador padece de diabetes o prediabetes, una enfermedad que siempre ha estado ligada al consumo de azúcar, pero los especialistas señalan que otro tipo de alimentos también influyen en su desarrollo.

Los expertos advirtieron que hay un consumo excesivo no solo de azúcar, sino también de alimentos ultraprocesados, ricos en grasas y comida chatarra, que favorecen el consumo de más calorías.

«La gran mayoría de personas tiene en mente que es el azúcar el único responsable, y no es el único responsable. Es una serie de cadenas de procesos que se vienen gestando desde mucho tiempo atrás», explicaron.