Especialista recomienda limpieza renal dos veces al año para evitar confundir dolor de riñón con problemas de columna

El vocero de Laboratorios Suizos, Juan Gilberto Ramírez, explicó que el dolor en la espalda baja frecuentemente se confunde con problemas de columna, cuando en realidad puede ser síntoma de una afección renal. Recomendó realizar una limpieza de riñones al menos dos veces al año.

Ramírez citó el caso de un sacerdote español tratado durante siete años por un problema de columna que desapareció tras consumir píldoras de wit para limpiar los riñones.

El riñón, explicó, filtra 200 litros de sangre al día y cuando funciona mal retiene toxinas que intoxican el organismo.

La hidratación es fundamental para el buen funcionamiento renal, pero muchas personas consumen más bebidas que agua.

Síntomas como ardor al orinar, esfuerzo para orinar o necesidad frecuente de hacerlo requieren visita al urólogo. Las mujeres, por su anatomía, son más propensas a padecer patologías de las vías urinarias.