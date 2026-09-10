Especialista explica por qué una buena digestión es clave para el bienestar del organismo

El estrés y el consumo excesivo de grasas alteran el intestino y dificultan la absorción de nutrientes esenciales.

El licenciado Juan Gilberto Ramírez, de Laboratorios Suizos, explicó que una buena digestión es indispensable para el bienestar, ya que el intestino absorbe los nutrientes que irrigan los órganos y activan las células.

Ramírez señaló que el estrés y el consumo excesivo de alimentos de difícil digestión, especialmente grasas, alteran el trabajo del intestino, lo que impide una eliminación adecuada de toxinas y desechos.

Indicó que los desechos acumulados generan disfunción de los órganos y, a la larga, patologías como la acumulación de azúcar y grasa.

Asimismo, advirtió que la mala digestión altera el sistema nervioso, íntimamente relacionado con el intestino, y que la vida acelerada impide una buena masticación.