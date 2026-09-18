Especialista explica por qué algunas personas no ven cambios tras ir a terapia y cómo identificar patrones repetidos

La especialista María José Herrera explicó que muchas personas no perciben cambios tras acudir a terapia porque no identifican los patrones que se repiten en sus vidas, y señaló que reconocer esas repeticiones es el primer paso del autoconocimiento.

Indicó que una persona puede observar que sus relaciones de pareja, amistades o experiencias laborales siguen una historia similar, y que incluso puede identificar que su madre o abuela vivieron situaciones parecidas, lo que evidencia una repetición que no depende del número de veces que haya ocurrido.

Añadió que también existen reacciones ante estímulos que se mantienen constantes y que ese momento de conciencia es el punto de partida para preguntarse qué está comunicando la vida y buscar herramientas de autoconocimiento.

Como ejemplo, mencionó la elección recurrente de parejas mayores o con cierto tipo de enfermedad, como el alcoholismo, que suelen repetirse en distintas generaciones.