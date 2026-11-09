Especialista comparte claves para negociar un aumento salarial

Pedir un aumento salarial puede generar nervios e incomodidad, pero una buena preparación permite afrontar esta conversación con seguridad y profesionalismo.

Florissa Yanes, representante de Yancor Coaching & Mentoring, explicó qué aspectos deben considerar los trabajadores antes de negociar una mejora en sus ingresos.

La especialista recomendó comenzar con una evaluación personal de los logros alcanzados dentro de la empresa, las metas cumplidas y los aportes que generaron beneficios para la organización.

También aconsejó definir con anticipación el monto o porcentaje que se desea solicitar y mantener una actitud abierta al diálogo.

Yanes destacó la importancia de documentar los resultados laborales. Por ejemplo, quienes trabajan en ventas pueden presentar cifras que demuestren un incremento en los ingresos de la compañía.

En áreas administrativas u operativas, pueden mostrar mejoras en procesos, reducción de costos, reconocimientos y evaluaciones de desempeño.