El exceso de pantallas provoca fatiga visual y sequedad ocular, advierte la oftalmóloga Amarilis Portillo, especialista en superficie ocular.

Explica que las pantallas grandes generan menos esfuerzo, mientras que las de los celulares son más agotadoras por su tamaño reducido.

Además, señala que el cerebro regula el parpadeo según el movimiento visual, y al mirar contenidos digitales este ritmo puede aumentar a dos o tres veces por minuto, lo que altera la lubricación natural del ojo y afecta su salud a largo plazo.