España paraliza desalojos hasta 2030 y renueva contratos de alquiler

El gobierno de España anunció la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler, medidas que se incluirán en dos textos que deberán votarse en el Parlamento, donde el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no tiene mayoría.

Las propuestas forman parte del conocido «Decreto Mari Carmen», bautizado así por la mujer madrileña de 87 años desalojada la semana pasada del apartamento en el que vivía desde hacía siete décadas, tras su adquisición por una empresa inversora.

El caso desató una ola de indignación en España y puso la crisis de acceso a la vivienda en primer plano a menos de un año de las elecciones legislativas.