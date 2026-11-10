España: explosión de una mochila deja un policía muerto y otro herido en Oviedo

Un policía murió y otro resultó herido de gravedad tras la explosión de una mochila durante una intervención policial en el barrio de Villafría, en Oviedo, España.

El hecho ocurrió este martes, cuando los agentes acudieron a una vivienda social luego de recibir una alerta sobre un hombre que habría disparado contra una menor de 17 años, quien permanece ingresada en estado grave.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto autor de los disparos es un hombre español de 61 años, quien fue detenido después de abandonar la zona en un taxi.