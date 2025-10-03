Miles de estudiantes universitarios y de secundaria realizaron este jueves concentraciones masivas en Madrid y otras 40 ciudades españolas, desde Galicia hasta Granada, para protestar contra los constantes bombardeos israelíes en Gaza y la intercepción de flotillas humanitarias, en manifestaciones convocadas por organizaciones estudiantiles y sindicatos que exigieron medidas más contundentes al gobierno.

Los manifestantes, quienes mantuvieron aulas vacías y calles llenas, demandaron el cese inmediato de la venta de armas a Israel y una ruptura diplomática total con el gobierno de Benjamin Netanyahu, a pesar de que el primer ministro Pedro Sánchez haya calificado previamente las acciones como genocidio.

La movilización, que refleja el creciente malestar social, mostró la presión ciudadana para que España tome una postura más firme en el conflicto.