Espacios públicos ayudan a la salud mental de los adultos mayores

Caminar, sentarse por varios minutos, conversar con amigos, se ha convertido en la rutina de algunos adultos mayores, quienes consideran que el salir de casa y realizar diversas actividades en espacios públicos les permite mantense activos y a perder el estrés.

Mientras que otros aseguran que salen por recomendación de sus médicos, para mantener una buena salud.

Según expertos, el contacto con la naturaleza, la actividad al aire libre y la convivencia con otras personas contribuyen a reducir el aislamiento social y la soledad, factores que pueden afectar la salud mental de los adultos mayores.

Sin embargo, es más común ver más a hombres que a mujeres haciendo uso de los espacios públicos, debido a diversas razones.

De acuerdo con datos del censo 2024, en el país existen 894,345 adultos mayores de los cuales el 63% no se encuentra ocupado laboralmente y estudios de la Organización Mundial para la Salud recomienda que los adultos mayores realicen alrededor de 150 minutos de actividad física moderada a la semana, y destacan la importancia de los vínculos sociales para reducir el aislamiento y la soledad.