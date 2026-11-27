A nivel mundial, se diagnosticaron más de 2.4 millones de nuevos casos de cáncer de mama, según datos de Globocan. El Salvador también refleja esta realidad, con 1,610 nuevos casos reportados, lo que representa cerca de tres diagnósticos al día, ante esta situación, la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer presentó un documental para promover la concientización y la autoexploración.

Mujeres que han sobrevivido a esta enfermedad destacan que este tipo de iniciativas lleva un mensaje de esperanza a quienes apenas comienzan su tratamiento.

El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres y una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. Según las cifras, 694,000 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad.