Escuelas desiertas y temor a nuevos sismos marcan reinicio de clases en La Guaira

Las escuelas desiertas y el temor a nuevos sismos marcan el reinicio de clases en La Guaira, una zona arrasada por los terremotos que dejaron más de 6,500 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el 24 de junio, provocaron el colapso de 190 edificios, entre ellos 11 colegios, mientras decenas de escuelas sufrieron daños y unas 60 fueron habilitadas como refugios para miles de damnificados.

En la Unidad Educativa Diocesana Juan Pablo II, uno de los pocos planteles abiertos en la zona, la asistencia sigue siendo reducida: aunque tiene capacidad para 800 estudiantes, apenas unos 300 se han inscrito.

Más de 2,000 réplicas han sido registradas desde el desastre, y los docentes intentan recuperar las rutinas y ofrecer tranquilidad a las familias que dudan en enviar de nuevo a sus hijos a la escuela.